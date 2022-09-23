كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية؟

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 23/09/2022 البيان الآتي: “تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
اخماد حرائق:
أحراج :
(م.الشمال): الهري.أعشاب :
(م.جبل لبنان) : المنصورية – صربا – الوردانية – حالات – كفرياسين – عاريا – سقي البداوي– عين دارة – الرميلة.
أشجار: عاليه – الصفرا.
(م.الشمال) : شكّا – علما – المينا/طرابلس – القطين – المنية – حامات – ابي سمرا.
أشجار : دنكة – فنيدق.
(م.النبطية) : الشرقية.
(م.الجنوب) : معركة – جويا(2) – القرية.
وأشجار في وادي جيلو.
(م.البقاع ) : عنجر.
سيارات : العدلية.
كهرباء : غرفة كهرباء في جونية وأخرى في طريق الجديدة.
نفايات : حبوب/جبيل – طرابلس – الأشرفية.
أعشاب في وادي الريحان.
مختلف : ألواح طاقة شمسية في العباسية.
- نقل وإسعاف :
حوادث : جونية – كفرشيما – بدارو.
حوادث سير : صور ونقل جريح الى المستشفى.
نقل جثث : من وسط بيروت الى المستشفى.
- إغاثة وإنقاذ : العثور على مواطنة مفقودة في يحشوش ونقلها الى المستشفى – إنقاذ هرة في الأشرفية.
سلامة عامة: مزيارة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.