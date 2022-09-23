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كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية؟

منذ 13 دقيقة
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 23/09/2022 البيان الآتي: “تمكن عناصر الدفاع المدني ، ‏خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي‎:‎
‎ ‎
اخماد حرائق‎:‎
أحراج‎ :‎
‎(‎م.الشمال): الهري.أعشاب‎ :‎
‎(‎م.جبل لبنان) : المنصورية – صربا – الوردانية – حالات – كفرياسين – عاريا – سقي البداوي– عين دارة – الرميلة‎.‎
‎ ‎
أشجار: عاليه – الصفرا‎.‎

‎(‎م.الشمال) : شكّا – علما – المينا/طرابلس – القطين – المنية – حامات – ابي سمرا‎.‎

‎ ‎أشجار : دنكة – فنيدق‎.‎

‎(‎م.النبطية) : الشرقية‎.‎

‎(‎م.الجنوب) : معركة – جويا(2) – القرية‎.‎

وأشجار في وادي جيلو‎.‎

‎(‎م.البقاع ) : عنجر‎.‎

سيارات : العدلية‎.‎
كهرباء : غرفة كهرباء في جونية وأخرى في طريق الجديدة‎.‎
نفايات : حبوب/جبيل – طرابلس – الأشرفية‎.‎
‎ ‎
أعشاب في وادي الريحان‎.‎

مختلف : ألواح طاقة شمسية في العباسية‎.‎
‎- ‎نقل وإسعاف‎ :‎

حوادث : جونية – كفرشيما – بدارو‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
حوادث سير : صور ونقل جريح الى المستشفى‎.‎
نقل جثث : من وسط بيروت الى المستشفى‎.‎

‎- ‎إغاثة وإنقاذ : العثور على مواطنة مفقودة في يحشوش ونقلها الى المستشفى – إنقاذ هرة في الأشرفية‎.‎
‎ ‎
سلامة عامة: مزيارة‎.‎
‎ ‎
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة‎”.‎

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