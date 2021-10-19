كم تبلغ كمية الطاقة الكهربائية المُنتَجة حاليًا؟

أشارت مصادر في مؤسسة “كهرباء لبنان” أنّ المعامل تُنتج حالياً بين 550 ميغاوات و600 ميغاوات، وأنّ الوقود الذي حصلت عليه من الجيش اللبناني قد نفد، حسبما نقلت “النهار”.

أمّا في شأن الفيول المستبدل عن النفط العراقي فقد أشار المصدر إلى باخرة راسية في عرض البحر، كاشفاً أنّه “تمّ إرسال عينة منها إلى المختبرات للتأكّد من مطابقتها المواصفات على أن تفرَّغ حمولتها في الأيّام المقبلة”.

وعن الاعتداءات التي تتعرّض لها محطات التحويل، أشار المصدر إلى أنّ “الأضرار الناتجة لا يمكن تقديرها، خصوصاً أنّها مستمرّة وغير محصورة في مكان واحد