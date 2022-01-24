كم سجل دولار السوق السوداء على وقع التئام جلسة مجلس الوزراء؟

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الإثنين استقراراً، إذ تراوح ما بين الـ23200 ليرة لبنانية للشراء و23150 ليرة لبنانية للبيع.

هذا وشهدت الليرة اللبنانية تحسناً في قيمتها أمام الدولار الأميركي ما أدى لخفض سعر الخبز والمحروقات الجمعة‎.‎ وكان قد سمح البنك المركزي للمواطنين في وقت سابق بإمكانية استبدال الليرة بالدولار من المصارف وفق سعر صرف منصة ‏‏“صيرفة” التابعة للبنك‏‎.‎

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية بينما لم يخرج السياسيون بخطة إنقاذ.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، مما رفع تكلفة كل شيء في الدولة المعتمدة اعتمادا قويا على الواردات وقوض القوة الشرائية للعملة. وراتب الجندي الشهري الذي كان يعادل في يوم من الأيام 900 دولار يساوي الآن 50 دولارا.