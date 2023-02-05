الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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كم سجّل "الدولار الأسود" في عطلة نهاية الأسبوع؟

منذ 3 دقائق
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد، ما بين 63900 ليرة للشراء و64100 ليرة للمبيع.

يأتي ذلك فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أديب طعمة في حديث عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أنّ مصرف لبنان يؤمن “الاحتياطي” بشكل يومي وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع وتيرة الدولار مقابل الليرة بشكل جنوني، وبالتالي انهيار الليرة، مشيرًا إلى أنّ التدابير المعمول بها غير كافية، لا بل غير مجدية والمطلوب إعادة الثقة “للدولة” من جديد عبر تغيير الطبقة الحاكمة كليًا.

كما أضاف أ‏لّا حدود لسقف الدولار وموضوع المئة ألف ليرة صار أمر محتم في ظل هذه السياسات الاعتباطية، ‏فلا حلول ولا اقتصاد ولا احتياطي موجود يبرر ارتفاع قيمة الليرة مقابل الدولار، والمطلوب هو إنتاج “package” جديدة للسلطة من رئيس الجمهورية مرورًا بالمجلس النيابي وصولًا إلى مجلس الوزراء، وإلا نحن إلى مزيد من التخبط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

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