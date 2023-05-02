كم سجّل دولار السوق السوداء اليوم؟

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، تسعيرة تتراوح بين 95,800 و96,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

فيما أغلق أمس على تسعيرة تتراوح بين 95,700 و96,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، حذّر الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، “من الإقدام على اتخاذ قرارات بشكل اعتباطي لأنها ستزيد من تضخم الأسعار من دون أن تفيد المواطن بشيء، وسيضطر مصرف لبنان لطبع العملة من جديد، بينما الأسعار فقد ارتفعت بنسبة 15%، وسبب ذلك عدم الالتزام بالتسعيرات التي تصدرها الحكومة، فإذا أرادوا الزيادة على القدرة الشرائية هناك أدوات يجب استخدامها، مشددًا على ضرورة لجم التضخم لأن المصرف المركزي لم يعد قادراً على ممارسة تدخله كما كان في الماضي بسبب شح الودائع على القطاع المصرفي. وإن لجم النفقات يتم من خلال الموازنة العامة علمًا أن موازنة 2022 أقرت في أيلول وموازنة 2023 ما زالت مجهولة المصير وقد تخطى إقرارها المهلة الدستورية، وهاتان الوسيلتان غير متاحتان في الوقت الراهن”.