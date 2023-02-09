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كم سجّل دولار السّوق السوداء؟

منذ 52 دقيقة
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

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يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وسجّل سعر الدولار في سوق الصرّافين 64400 ليرة للمبيع، و64000 ليرة للشراء.

في هذا الإطار، رأى عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس بو ذياب، في حديث لـ “الأنباء”، أن ما يحصل في السوق نتيجة طبيعية للتخبّط السياسي والفوضى القضائية والعقوبات المالية التي فُرضت في الأيام الأخيرة.

لكن في الوقت نفسه، سأل بو ذياب عن أسباب توقف ارتفاع سعر الصرف عند حد معيّن وانخفاضه، حتى قبل الإعلان عن الاجتماع الثلاثي.

وعن الإجراء المنتظر أن يلجأ إليه مصرف لبنان الإثنين للجم سعر الصرف، نصح بو ذياب بعدم ضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، لأن في ذلك استنزاف بغير محله، وشدّد على أن المطلوب إجراءات سياسية وليس تعاميم.

وختاماً، أشار بو ذياب إلى وجوب لجوء وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك إلى تنظيم جولات على المحلات لمراقبة الأسعار ومدى مواكبتها ارتفاع سعر الصرف، ووزارة الطاقة إلى إصدار جداول أسعار للمحروقات، رغم عطلة نهاية الأسبوع.

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