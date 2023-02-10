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كم سجّل سعر صرف "الدولار" اليوم؟

منذ 37 دقيقة
الدولار

الدولار

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الجمعة 10 شباط 2023 بين 64,500 ليرة للمبيع و65,000 ليرة للشراء.

في هذا الإطار، رأى عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس بو ذياب، في حديث لـ “الأنباء”، أن ما يحصل في السوق نتيجة طبيعية للتخبّط السياسي والفوضى القضائية والعقوبات المالية التي فُرضت في الأيام الأخيرة.

فيما أشار بو ذياب إلى وجوب لجوء وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك إلى تنظيم جولات على المحلات لمراقبة الأسعار ومدى مواكبتها ارتفاع سعر الصرف، ووزارة الطاقة إلى إصدار جداول أسعار للمحروقات، رغم عطلة نهاية الأسبوع.

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