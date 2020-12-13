كم سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 8100 ليرة للشراء و8200 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرفه مساء أمس السبت في السوق السوداء ما بين 8200 للشراء و8300 ليرة للمبيع.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.