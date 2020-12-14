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كم سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم؟

منذ 39 دقيقة
الدولار

الدولار

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 8200 و 8300، بعد أن سجل أمس الأحد 8100 و8200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

توازياً، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الإثنين 14/12/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

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