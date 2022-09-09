كم مهمة نفّذ الدفاع المدني؟

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 09/09/2022 البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق: (عدد35)

o احراج: (عدد1)

(م.جبل لبنان) (عدد1) : عوكر.

o أعشاب: (عدد24)

(م.بيروت)(عدد1): نهر بيروت.

(م.جبل لبنان) (عدد10) : غبالة – ذوق مكايل-الجديدة- راس الجبل/عاليه- بيت مري – نهر ابراهيم

– بتغرين – دير قوبل -الدورة .

واشجار : عاليه.

(م.الشـــــــــــمال) (عدد6) : قنات-شارع المئتان/طرابلس- جبل ايزيل/زغرتا- شكا- اهدن – انفه –

(م.عكار) (عدد2) : مشحا

واشجار: عيدمون

(م.لبنان الجنوبي) (عدد1) : زيتا .

(م.البقاع) (عدد2) :زحلة – حوش قيصر/قب الياس .

(م.بعلبك-الهرمل) (عدد1) :نبحا .

(م.النبطية) (عدد1) :كفرصير .

o منازل(عدد3): نيو الروضة – داوود العلي واخلاء ٤ مواطنينأصيبوا بضيق في التنفس جراء انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق – جويا .

o سيارات (عدد2) : كورنيش صور البحري – شتورا.

o كهرباء (عدد3): غرفة كهرباء في بشامون واخرى في جل الديب – اسلاك كهربائية في ضهور الشوير .

o نفايات (عدد ٢): جونية.

وأعشاب و أشجار حرجية مختلفة في عاليه .

– نقل وإسعاف (عدد10):

o حوادث (عدد9): حراجل – الحمرا – حبوب – فاريا -المساكن/ صور – البسطة -شارع عفيف الطيبي- الحازمية

– زوق مصبح .

o حوادث سير (عدد1): صور و نقل جريح الى المستشفى .

– سلامة عامة (عدد 1): تأمين سلامة المشاركين في نشاط رياضي (hiking) لتسلق الهضاب من تنظيم جمعية كسروان في الزعيتره-كسروان .

– إغاثة وإنقاذ(عدد2): فتح باب منزل في ادونيس-انقاذ مواطنين وكلب اثر تعطل زورق كانا على متنه مقابل شاطئ السعديات.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.