كندا ترفع المساعدات إلى لبنان من 5 إلى 30 مليون دولار كندي

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن مساعدة بلاده للشعب اللبناني بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، ستُرفع من 5 إلى 30 مليون دولار كندي (22،5 مليون دولار أميركي).

وأوضح في بيان أن هذه الأموال ستُمنح لـ”شركاء ذات ثقة” وتهدف إلى “الاستجابة للحاجات الفورية للشعب”.

وأعلن ترودو أيضاً أن أوتاوا تتعهّد برفع هبات الأفراد للصندوق الكندي لإغاثة لبنان حتى سقف خمسة ملايين دولار، بدلاً من مليوني دولار كما كان معلن سابقاً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “هباتنا ستدعم أجهزة الطوارئ الصحية وستسمح بتقديم المسكن والطعام وأشياء أخرى أساسية للشعب المتضرر جراء الانفجار”.