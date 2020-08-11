كندا ترفع المساعدات إلى لبنان من 5 إلى 30 مليون دولار كندي

انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن مساعدة بلاده للشعب اللبناني بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، ستُرفع من 5 إلى 30 مليون دولار كندي (22،5 مليون دولار أميركي).

وأوضح في بيان أن هذه الأموال ستُمنح لـ”شركاء ذات ثقة” وتهدف إلى “الاستجابة للحاجات الفورية للشعب”.
وأعلن ترودو أيضاً أن أوتاوا تتعهّد برفع هبات الأفراد للصندوق الكندي لإغاثة لبنان حتى سقف خمسة ملايين دولار، بدلاً من مليوني دولار كما كان معلن سابقاً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “هباتنا ستدعم أجهزة الطوارئ الصحية وستسمح بتقديم المسكن والطعام وأشياء أخرى أساسية للشعب المتضرر جراء الانفجار”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

عون ليس في وارد تأخير الاستشارات النيابية الملزمة

استقالة دياب بمثابة “المسمار” الذي دُقّ في نعش العهد العوني

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء

الرئيس البرازيلي كلّف ميشال تامر بالسفر الى لبنان