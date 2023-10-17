كنعان: إحترام الدستور والقانون واجبٌ في كل الأزمنة

كتب النائب ابراهيم كنعان على حسابه على منصة “اكس” قائلا: “صباح الخير، ردة فعل “مصدر” الحكومة و”التركيبة” بعد جلسة مناقشة الموازنة مبارح بلجنة المال… صار ضبط الاستدانة من دون سقف وحسب الأصول، ووقف مسلسل الصرف من حسابات خاصة بالهبات والقروض من دون تسجيلها و الرقابة عليها، والغاء قروض مصرف لبنان “المدعومة” لكبار المحظيين ومن اموال المودعين، ويلي كانوا مع غيرهم محور توصيات وقرارات لجنة المال من ٢٠١٠ وما التزمت فيهم الحكومات،”محاصرة للحكومة بزمن الحرب”…

‏لا يا حضرة “المصدر الحكومي”، احترام الدستور والقانون واجب بكل الأزمنة، والحالات الاستثنائية الها آلياتها بالدستور والقانون ومش صحيح انها بتقطع الاموال عن الحكومة، على العكس بتعيد الثقة المفقودة بفعل الهدر و الفساد لي مارسته السلطة، والاصلاح مش menu a la carte وشعارات وعناوين ومشاريع قوانين شكلية وخطط صورية، انما هو ممارسة بتقوم بالدرجة الاولى على أمر أساسي مطلوب منك: احترم القانون وعقول الناس”.