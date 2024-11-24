كنعان: الأمور ستذهب بالاتجاه الذي يتمناه اللبنانيون

احتفل كاهن رعية مار الياس جورة البلوط المونسنيور شادي بو حبيب بالقداس على نية لبنان، بدعوة من مختار البلدة عصام بو جودة، لمناسبة عيد الاستقلال، بحضور النائب ابراهيم كنعان، النائب الياس حنكش، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير.

وبعد القداس، كان لقاء في ساحة الكنيسة تحدث فيه كنعان فقال: “نحتفل بالإيمان والرجاء والصلاة بأن هناك قيامة بعد الموت، وهذا صلب إيماننا المسيحي. وطيلة سنوات وعقود لم نخف، وتاريخنا حافلٌ بالوقفات التاريخية للحفاظ على لبنان والصمود بثوابتنا. فلبنان الذي ذكر أكثر من ٧٠ مرة في الإنجيل لا يموت، وشعبه لا يموت، وكل الأجرام والمحن الذي نمرّ به اليوم لن يقوى علينا، ويمكن القول بعد العسر يسر”.

واعتبر أن “الأمور ستذهب بالاتجاه الذي يتمناه اللبنانيون ليكون للبنان دولة ومؤسسات تنطق بارادة شعبه وطموحاته والتي على رأسها رئيس للجمهورية وحكومة وجيش لبناني يبسط سلطته وحيداً على كامل أرض الوطن من دون أي شبر ناقص”.

وأكد كنعان أن “أخطر من الدمار الحاصل واستباحة أرضنا مساحة صراع لدول متناحرة هي الفتنة الداخلية التي قد تقضي على وطننا لذلك علينا أن نبقى حذرين، موحدين ومتضامنين على قلب واحد فتسقط بايماننا وبآلاف السنوات التي جعلت لبنان وطن الحرية والتنوع وسيبقى منارة في الشرق والعالم”.