كنعان: الموازنة التي وصلتنا بلا رؤية.. والتعديلات بمثابة منع للكارثة

لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ الموازنة التي وصلتنا بلا رؤية، وفي التدقيق الذي قمنا به تبيّن لنا أن الإيرادات التي وضعتها الحكومة غير صحيحة، وبالتالي العجز الذي كان يُحكى عنه غير موجود.

وعن موعد الجلسة النيابية لإقرار الموازنة، أوضح كنعان لـmtv أنّه “من المفترض أن تكون جلسة الموازنة الأسبوع المقبل، ونحن نسير بتشريع الضرورة، فإذا كان الأمر يتعلّق بالمصلحة العليا يجب علينا تغليبها، ولذلك يجب أن نُشارك ككتلة”.

كنعان أضاف: “إذا صدرت الموازنة بمرسوم من الحكومة فستكون الكارثة على الناس والاقتصاد والقطاعين العام والخاص، لذلك فالمشاركة في جلسة الموازنة في مجلس النواب ضرورية للسير بتعديلات لجنة المال والموازنة على المشروع الذي ورد من الحكومة بلا رؤية اقتصادية واجتماعية ولم يكن إلا عملية تجميع رسوم وضرائب”.

وقال: “ذاهبون حتى النهاية بموضوع أدوية السرطان والأمراض المستعصية وأجرينا تعديلات على النسخة الحكومية من موازنة وزارة الصحة وأمّنا 12 ألف مليار هي كلفة تأمين الأدوية للمرضى وفق آلية واضحة لا ينقطع معها دواؤهم”.

وردًا على سؤال أجاب: “مسألة سلفات الخزينة غير قانونية وطلبنا التدقيق بها وألغينا المادة التي تسمح لمصرف لبنان بمنح قروض مدعومة تمنح من أموال المودعين وكانت تمنح في السابق للمحظيين”.

وقال: “حسّنّا العديد من بنود الموازنة وألغينا الضرائب الجديدة فيها وعدّلنا الزيادات على الرسوم لتكون عادلة على القطاعين العام والخاص وفق مؤشر تضخم مصرف لبنان لا عشوائية كما وردت بالصيغة الحكومية”.

واعتبر كنعان أن ما قاموا به من تعديلات على صيغة الحكومة للموازنة تغيير جذري هو بمثابة منع للكارثة وتخفيف للضرر على أن يتم استكمال ذلك بسلسلة قوانين من إعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي واحترام الدولة للقوانين.