كنعان: سنتّخذ القرارات النهائيّة بعد الاستماع إلى خبير نروجي

عقدت اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراح قانون إنشاء الصندوق السيادي، جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل.

وقد تابعت اللجنة مناقشة مواد القانون، لا سيما المتعلّق منها بالعائدات والمحافظ وقواعد السحب، واستمعت لهيئة قطاع البترول، التي قدمت عرضًا مفصلاً حول عائدات الدولة وتفاصيلها في السنوات المقبلة، محددة ما هو مرتقب من إيرادات، وكيفية توزيعها.

وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على اتخاذ القرارات النهائيّة بعد جلسة الإثنين المقبل مع الخبير النروجي في إنشاء الصناديق السياديّة فيدار أوفيسين، لبتّ وإقرار ما تبقى من مواد لها علاقة بالعائدات، والحوكمة وشروط الاستثمار.

وأشار كنعان عقب الجلسة إلى أن “المسار الذي تعتمده اللجنة الفرعية جديّ وبنّاء ويأخذ طريقه لإقرار القانون على ضوء معطيات علمية وقانونية تتوفر للجنة”، آملاً عقب زيارة الخبير النروجي “في تكوين صورة واضحة لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح القانون”.

هذا وقد حضر الجلسة النواب: ملحم خلف، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، غادة ايوب، جهاد الصمد، بلال عبدالله، غسان حاصباني، محمد خواجة، حسن فضل الله، رازي الحاج، ابراهيم منينمة، آلان عون، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، مارك ضو، ميشال معوض.

كما حضر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول كابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي.