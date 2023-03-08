كنعان: علينا مواكبة التنقيب عبر إنشاء صندوق سيادي على أسس علمية

عقدت اللّجنة الفرعية لمناقشة اقتراح قانون إنشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز جلسة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، الذي قال بعد الجلسة إنّه “جرى عرض وجهات النظر كافة الواردة في الاقتراحات الأربعة المقدمة من كتلة لبنان القوي والتنمية والتحرير والجمهورية القوية واللقاء الديمقراطي كما لرأي هيئة البترول، وتمّ الاتفاق على توحيد المقاربات تحت سقف تعزيز عائدات الصندوق السيادي مع تنويع محافظه الاستثمارية والتنموية وتحصين استقلالية إدارته”.

وتابع: “سنقوم حالياً بالانتهاء من مناقشة وإقرار المواد المرتبطة بالعائدات وقواعد السحب كما قواعد الاستثمار والمساءلة والشفافية لنختم بعدها بالحوكمة، بعد الاستماع في الـ20 من هذا الشهر للخبير النروجي في إنشاء الصناديق السيادية”.

وختم كنعان: “لبنان على وشك البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، وهذا استحقاق مهم واستراتيجي علينا مواكبته من خلال إنشاء الصندوق السيادي على أسس علمية وعالمية للحفاظ على الواردات المالية الناتجة عن الموارد الطبيعية وتجديدها من خلال استثمارها بمهنية عالية واستقلالية تامة. وأبلغنا ممثل هيئة البترول أن الكشف البيئي على البلوك 9 قد انتهى وأطلقت شركة توتال 4 خدمات للشركات اللبنانية منذ نهاية شهر شباط، وهي خدمات السفن البحرية وخدمات الهيلكوبتر، خدمات القاعدة اللوجيستية في مرفأ بيروت وMarine gaz oil”.