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كنعان عن وزير العدل: استفاقت على فشلها بعد 9 أشهر

منذ ساعة واحدة
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان

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غرد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه في “تويتر”: “وزيرة اللا عدل استفاقت على فشلها بعد 9 أشهر من دون إنجاز يتيم، ولم تجد غير التطاول على لجنة المال المشهود على عملها الرقابي المتشدد، وخصوصا على صعيد الموازنات والحسابات المالية، لتحوير الأنظار عن رصيد وزاري يوازي الصفر وأخطاء قانونية عطلت التدقيق الجنائي. أنت أكيد وزيرة عدل؟”

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