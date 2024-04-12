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كنعان: عوضاً عن التباكي على الدولة يجب محاسبة القتلة

منذ 34 دقيقة
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

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كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة “اكس”: “في هذا النهار سنودّع شاباً آمن بلبنان وأسس فيه عائلة مثالية ومستقبلاً وناضل وفق قناعاته ومن موقعه من اجل سيادة دولته والقانون على أرضها ومؤسساتها. على دولته اليوم قبل الغد، وعوضاً عن التباكي بدموع العجز والذلّ والارتهان على مصيره، أن تحزم أمرها وتنتفض لكرامتها وكرامة أبنائها فتحاسب القتلة ومن وراءهم وتعالج بقرار واحد الثغرات الحدودية والداخلية وتعمل على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم شاء من شاء وأبى من أبى”.

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