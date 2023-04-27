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كنعان: لإعادة النازحين ضمن خطة تجنب لبنان المزيد من المضاعفات السلبية

منذ 39 دقيقة
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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استقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة بعد ظهر اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، الذي تسلم مهامه خلفا لنجاة رشدي، وبحث معه في تفعيل عمل المجموعات النيابية والاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة لتنشيط المشاريع التي تهم لبنان على الصعد المالية والاجتماعية والإنسانية، وما له علاقة بالنازحين، سيما في ضوء الاعداد لمؤتمر بروكسل الذي سيطرح ملف النزوح السوري في لبنان والأردن والمنطقة.

وشدد كنعان على “ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على حل جذري لهذه المسألة، خصوصا بعد التفاهمات الإقليمية والدولية الحاصلة في الشأن السوري، ما يجعل من عملية إعادة النازحين الى بلادهم أولوية على الطاولة ضمن خريطة طريق واضحة، وهو ما يجنب لبنان المزيد من المضاعفات السلبية التي يعاني منها منذ فترة.

كذلك تم عرض لآخر التطورات في الموضوع المالي والاقتصادي والتشريعات التي أنجزت والتي يتم العمل عليها في هذه المرحلة.

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