الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 ﻫ - 4 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كنعان: مصرف لبنان موّل الحكومات من أموال المودعين

منذ ساعة واحدة
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

A A A
طباعة المقال

كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ اللجنة أحالت أكثر من مرّة تجاوزات الحكومات إلى ديوان المحاسبة، وكان أبرزها ملف قطوعات الحسابات الذي بلغت أمواله التي أُنفقت من دون سند قانوني 27 مليار دولار، كما ملف التوظيف العشوائي الذي بيّن وجود 32 ألف وظيفة غير قانونية.

وقال كنعان لـ”الجمهورية”: “لو احترمت الحكومات المتعاقبة توصيات لجنة المال في مسألة المالية العامة، ولو أصدر القضاء المالي أحكامه منذ أن أحالت اللجنة هذه المخالفات إلى القضاء المختص، لما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من انهيار”.

أضاف: “إنّ تعطيل القضاء، الذي يستكمل عمل الرقابة البرلمانية التي قمنا ونقوم بها، قد بات هو من يمنع فعليًا التعافي واستعادة الثقة بلبنان، وليست بضعة قوانين تحيلها الحكومة من هنا وهناك، ونعلم جيدًا أنّها بأكثرية الأحيان غير منطقية وواقعية، ولا تهدف جدّيًا إلى حلّ المسائل المطروحة، لا سيما وفي مثال على ذلك قضية الودائع ومعالجتها”.

كما أكّد كنعان، أنّ “مصرف لبنان كان يقوم بتمويل الحكومات والدولة من أموال المودعين من دون موازنات على مدى أكثر من 12 عامًا. وقد اعترضنا على هذا التمويل عندما أُحيلت بعض الموازنات”.

وأضاف: “أصدرنا العديد من التوصيات والقرارات، وصولًا إلى كتاب “الإبراء المستحيل” الذي تضمّن التدقيق بأكثر من 177 مليار دولار من الإنفاق من دون أي رقابة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    زحمة سير
    الصورة تتكلّم.. النفايات تسدّ المجاري وتُغرق الطرقات
    وزير المهجرين عصام شرف الدين
    وزير المهجّرين: لفتح المنافد البحريّة على مصراعيها أمام السوريّين
    حزب القوات اللبنانية
    لا مجال للمراوحة.. "القوات" تُحضّر خطة لوضع النازحين على "سكّة العودة"

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
    انفجار في أكسفورد
    فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء
    تعرض زوجة الياس الحصروني لحادث سير
    وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير