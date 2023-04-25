كنعان من بكركي: الفراغ قاتل.. والمرحلة تحتاج إلى حلول وإصلاحات

عرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي مع النائب ابراهيم كنعان، الأوضاع الراهنة.

بعد اللقاء، قال كنعان إنّها “زيارة معايدة لغبطة البطريرك بعد عودتي من واشنطن وعودته من قبرص، ووضعته في جو زيارتي للبنك الدولي وصندوق النقد والإدارة الأميركية، وإذا لم يبذل اللبنانيون والمسيحيون بخاصة جهدًا خارج إطار صراع السلطة لبناء دولة وحضور فاعل فالوضع مقلق”.

وأضاف: “الفراغ قاتل والمطلوب من الجميع أن يعوا ذلك. فالمرحلة تحتاج إلى حلول وإصلاحات أكثر من تفتيش عن مواقع، ولا يمكن التأخير في القيام بهذه المهمة الأساسية، والأمل موجود إنما المطلوب الخروج من الصراعات السلطوية والاتجاه لزواج مصالحة وإصلاحات لا سلطة”.

كما التقى البطريرك الرئيس السابق ميشال سليمان في زيارة تهنئة بعيد الفصح. وكانت مناسبة لعرض المستجدات والتطورات المحلية.