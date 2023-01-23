الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كنعان يدعو لتكثيف الجلسات المالية بدءا من الاسبوع المقبل

منذ 43 دقيقة
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان

A A A
طباعة المقال

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والنواب: علي فياض، رازي الحاج، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، نجاة عون، جميل السيد، الان عون، فريد البستاني، بلال الحشيمي، زياد الحواط، غادة ايوب، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، طه ناجي، غسان حاصباني، راجي السعد، فراس حمدان، علي حسن خليل، وضاح الصادق، سليم عون، امين شري، مارك ضو، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، ابراهيم منينمة، ياسين ياسين، جان طالوزيان، حسن فضل الله. كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وقد استكملت اللجنة النقاش حول الاقتراح واستعرضت مواقف النواب من بعض النواحي المتعلقة به.

وتركز النقاش حول نقطتين اساسيتين، الأولى ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الامكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً، وقد اعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة.

اما النقطة الثانية التي جرى التركيز عليها فهي حقوق المودعين، التي لا يحق لأحد إلغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور.
وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها واعادة الحقوق للمودعين، وقد اكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي اعطيت للخطة.

وقد عرض النائب ابراهيم كنعان ٣ اقتراحات عرضها النواب على التصويت: الاول للواء جميل السيد يتعلق بعدم المناقشة ورد القانون والطلب من الحكومة اعادة صياغته. وقد سقط الاقتراح.

اما الثاني فيتعلق بتشكيل لجنة فرعية لتولي تحضير القانون بصياغة مختلفة عما هو محال الى لجنة المال، وقد سقط هذا الاقتراح بدوره.

أما الاقتراح الذي مرّ بالتصويت فهو الدخول بالمواد، مادة مادة، واجراء التعديلات عليها في ضوء النقاشات الحاصلة في اللجنة، على ان يدعو رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة الى جلسة مالية نقدية تحدد فيها الخيارات المالية والنقدية والارقام وما آلت اليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وقد حسم رئيس اللجنة الموقف بتكثيف الجلسات، بدءا من الاسبوع المقبل، ضمن الامكانات المتاحة في المجلس النيابي وفقا لظروف اللجان الأخرى.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة: الموضوع غير مقبول أن يدفع المريض دائما الثمن
    كارثة المرفأ
    قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يأمر بإطلاق سراح خمسة محتجزين
    وزير الخارجية عبدالله بوحبيب
    بو حبيب للأمم المتحدة: نطالب بتوضيحات عن سبب التغيير

    الأكثر قراءة

    بالفيديو: مستشفى المقاصد يغلق أبوابه... والسبب؟
    السيارة التي اقتحمت منزل العائلة اللبنانية
    فيديو مروع.. عائلة لبنانية في السويد تنجو من الموت بأعجوبة!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يسجل مستويات قياسية!