كنعان يدق ناقوس الخطر.. أمراض غامضة تصيب الحيوانات في ضهر الصوان والتحرك الرسمي فوري!

منذ ساعتين
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

كشف النائب إبراهيم كنعان عن تحرك عاجل لمتابعة انتشار حالات مرضية خطيرة تصيب الحيوانات البرية في بلدة ضهر الصوان المتنية ومحيطها، بعد تلقيه نداء استغاثة من رئيس بلدية البلدة.

وقال كنعان في منشور عبر منصة “إكس”:

“بعد اتصال رئيس بلدية ضهر الصوان المتنية وندائه حول تفشي حالات مرضية خطيرة تصيب الحيوانات البرية في القرية ومحيطها، تواصلت مع وزيري الزراعة والصحة للإسراع في متابعة الموضوع ميدانيًا، ووعدا بالقيام فورًا بما يلزم حرصًا على الأهالي وحفاظًا على الثروة الحيوانية.”

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة قلقًا متزايدًا بين الأهالي خشية انتقال العدوى أو تأثر البيئة المحلية، فيما يُنتظر أن تتحرك فرق ميدانية مختصة للكشف على الحالات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

