كنعان يستقبل أعضاء المجلس البلدي والاختياري الجديد للجديدة البوشرية السد

استقبل النائب ابراهيم كنعان، في منزله في البياضة، لائحة “صار وقتا” برئاسة المحامي أوغست باخوس الفائزة في انتخابات الجديدة البوشرية السد البلدية والاختيارية، و11 مختارا هم: هادي يزبك، كمال عبد المسيح، جورج نصور، غسان خوري، شربل خوري، ليلى لطي، طوني النداف، إيليو حنكش، طوني نصر، موهير أرويان، وروبير سلامة.

ولفت كنعان، الى أنه “لديكم سنوات من التراكم، الذي يحتاج الى معالجة نحو الأفضل. وأتمنى أن يكون التركيز على أهل المنطقة، الذين أدلوا بأصواتهم فأوصلوا المجلس البلدي، فهم قبل كل النواب والأحزاب والداعمين، لأنهم منحوكم ثقتهم ويجب أن يكونوا موضع اهتمامكم وخدمتكم، وأعرف حرصكم عليهم وتطلعكم إلى إحداث الفرق”.

وتوجّه الى أعضاء البلدية بالقول “يجب صم الآذان على كل التشويش، وصار الوقت ليحصل التغيير ولإصلاح المنطقة والذهاب بها نحو الأفضل، لتكون عاصمة المتن، بالفعل منارة لبنان، بفضلكم ودعمنا ودعم كل المحبين، نواب التحالف الكبير الذي جسدناه، ومخاتيرنا الذين لهم الباع الطويل في المنطقة”.

وذكر أن “الشغل الفعلي مطلوب منذ اليوم الأول لتسلّم البلدية، فأنتم ستمثلون من انتخبكم، ومن لم ينتخبكم، لأن من ينتخب، يمثل كل المنطقة لا أي طرف من دون الآخر، ونحن سنقف في وجه الفساد واستغلال البلدية يمينا ويسارا”.

وتابع “لا أطلب منكم شيئاً على المستوى الشخصي، بل أريدكم أن تخدموا الناس، وألا تحولوا البلدية إلى منصة انتخابية لأحد. يجب أن تقدموا نموذجاً لأهل المنطقة، بأن هناك شباناً حرصاء على المنطقة، ولديهم الإرادة لإحداث التغيير، فمبروك لمنطقتنا هذا النموذج الجديد الذي نأمل أن يعمم على كل المناطق”.