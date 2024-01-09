كنعان: يلفتُني "صمت" الإصلاحيّين عن هذه المليارات!

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّه يلفته وهو يتابع يوميًا الإيرادات والنفقات ومطالب الأدوية والجيش والمطار والعدلية وغيرها، لإنجاز تقرير موازنة ٢٠٢٤، صمت “الإصلاحيين” عن دفن آلاف المليارات بالدوائر العقارية من سنة لليوم بسبب الإقفال.

كنعان أوضح في منشور له عبر منصة “إكس”، إلى أنّ هذه الأموال لو تأمّنت كان هناك قدرة على سبيل المثال، على تمويل المطار والأدوية السرطانية على سنتين من دون أي حاجة لأي زيادة ضريبية أو الاستدانة.

أنا وعم بتابع يومياً الإيرادات والنفقات ومطالب الأدوية والجيش والمطار والعدلية الخ، لإنجاز تقرير موازنة ٢٠٢٤،يلفتني صمت "الاصلاحيين"عن دفن آلاف المليارات بالدوائر العقارية من سنة لليوم بسبب الإقفال، ويلي لو تأمنوا بمولوا، متلاً، المطار والأدوية السرطانية على سنتين من دون اي حاجة… — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) January 9, 2024