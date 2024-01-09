الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 9 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كنعان: يلفتُني "صمت" الإصلاحيّين عن هذه المليارات!

منذ 6 دقائق
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّه يلفته وهو يتابع يوميًا الإيرادات والنفقات ومطالب الأدوية والجيش والمطار والعدلية وغيرها، لإنجاز تقرير موازنة ٢٠٢٤، صمت “الإصلاحيين” عن دفن آلاف المليارات بالدوائر العقارية من سنة لليوم بسبب الإقفال.

كنعان أوضح في منشور له عبر منصة “إكس”، إلى أنّ هذه الأموال لو تأمّنت كان هناك قدرة على سبيل المثال، على تمويل المطار والأدوية السرطانية على سنتين من دون أي حاجة لأي زيادة ضريبية أو الاستدانة.

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب الله
    مسيرّة إسرائيليّة تستهدف "رابيد" في الغندورية.. و3 شهداء لـ"حزب الله"!
    الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)
    تطورات "استثنائية" جنوب لبنان.. والعدوان الإسرائيلي يطال منازل وسيارة "رابيد"!
    الترابة السوداء
    كم بلغ سعر طن "الترابة السوداء"؟

    الأكثر قراءة

    أسرار الصحف
    ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
    طائرات مقاتلات أردنية
    طائرات أردنية تقصف تجار مخدرات مرتبطين بإيران داخل سوريا
    مطار رفيق الحريري الدولي
    فيديو.. هجوم سيبراني يخترق مطار رفيق الحريري الدولي ورسالة إلى نصر الله