كهرباء جبيل تحذّر مشتركيها من سرقة التيار

حذّرت شركة “بيبلوس” للطاقة الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل في بيان، مشتركيها من سرقة التيار، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط في حقهم، “رأفة بهم وبعائلاتهم، لان كلفة المحضر ستكون باهظة جدا عليهم”، مؤكدةً رفضها قبول المراجعة من اي كان بحق اي سارق مهما علا شأنه.

وأشارت الى ان “فرق التفتيش لديها تسطّر اسبوعيا عشرات المحاضر، وهي مستمرة في عملها عند ابلاغها عن اي سرقة”، لافتةً الى ان “هذه الاعمال ستزيد من ساعات التقنين”.

كذلك، أكدت انها ستعلن لاحقا عبر وسائل الاعلام وصفحتها عن إسم كل شخص يسرق التيار “لاسيما وان الاسماء اصبحت معروفة من ارقام العدادات”، مجددةً دعوتها المشتركين الى “اعتماد التقنين الذاتي بدلًا من سرقة التيار”.