كهرباء جبيل تعلن برنامج التقنين

أعلنت شركة كهرباء جبيل في بيان وضع برنامج تقنين لحين تأمين الشركات المستوردة مادة المازوت، كل ذلك على خلفية التباينات التي تحصل بين مصرف لبنان والحكومة، لذلك من واجبنا استباق الامور واخذ الاحتياطات اللازمة”، مشيرة الى أن “هذا التدبير سيلغى في حال تم تأمين هذا النقص من شركة متواجدة ضمن نطاقنا”، ووجهت الشكر لاتحاد البلديات ورؤساء البلديات لإهتمامهم بهذا الموضوع.

يبدأ التقنين من 24 الحالي لغاية 30 منه، كالاتي:

– حصرايل، الحلوة، عمشيت، اده، المنصف بعشتا، نهر ابراهيم، حالات، مستيتا، بلاط وجبيل.

2-4 صباحا

6-7 صباحا

11-12 ظهرا

4-5,30 بعد الظهر

وختمت بيانها بالاعتذار من الجميع.