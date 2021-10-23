كهرباء جبيل للمواطنين: اعتمادوا التقنين الذاتي

جددت شركة كهرباء جبيل في بيان، دعوتها جميع مشتركيها الى “ضرورة تحويل الاشتراك الى عداد وخفض قدرته واعتماد التقنين ‏الذاتي المكثف”. ولفتت إلى أن “رفع الدعم بشكل كامل عن مادة المازوت وارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية والعالمية، سيؤدي إلى ‏ارتفاع كبير بكلفتي الكيلوات الواحد والأمبير الواحد بنسبة لا تقل على 60‏‎%”.‎

وشددت على أن “التوفير أصبح من الأولويات، نظرا إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات وانخفاض القدرة الشرائية بنسبة ‏دراماتيكية”، آملة من المشتركين “التجاوب السريع لما فيه خير مصلحتهم‎”.‎

من جهة أخرى، تمنت الشركة على الجهات الرسمية “تأمين مادة الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، بهدف خفض ساعات التقنين، لأن في ‏ذلك توفير ما لا يقل على 40 % في الفاتورة الشهرية للكهرباء‏‎”.‎