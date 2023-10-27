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كهرباء لبنان تحذر المؤسسات العامة: شهر واحد "كحد أقصى" لتسديد الفواتير!

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2023 1:47 مساءً
كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها ستعيد التغذية بالتيار الكهربائي إلى الإدارات والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه كما كان معهوداً قبل على أن يتم خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط وكحد أقصى، تسوية أوضاع فواتير الكهرباء، سواء المتوجبة أو التي سوف تتوجب على كافة هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح.

وأكدت المؤسسة في بيان أن يتم تسديد هذه الفواتير نقداً Fresh Lebanese Liras في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان، محذرة من انقطاع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، بعد انقضاء مهلة الشهر هذه، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك حفاظاً على المال العام، وعلى التوازن المالي في ميزانية المؤسسة، وحرصاً على استمرارية النتائج الإيجابية التي تمكنت من تحقيقها في تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي تتم مواكبتها بالتنسيق مع السلطات الوزارية المعنية ومع الجهات الدولية المانحة.

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