كهرباء لبنان توافق على شراء المطلوب لتأهيل مولّدات مطمر الناعمة

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب أن عودة العمل بمعمل رشميا الكهرمائي، واعادة العمل بانتاج الكهرباء من معمل الناعمة خطوتان مهمتان جدًا لتأمين حقوق أبناء المنطقة.

وقال شهيب، بخصوص مطمر الناعمة ما حدث مهم جدًا لاستعادة الحياة الى معمل الناعمة لانتاج الطاقة الكهربائية منه بعد موافقة مجلس ادارة كهرباء لبنان على تأهيل المعمل واعادة تشغيله من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. أما حول معمل رشميا الكهرمائي فنشكر الـ USAID والسفارة الأميركية لتمويل مشروع تأهيله، لكن ليكن التوزيع عادلا للكهرباء مستقبلا بين القرى، كما أن ربط محطة ضخ مياه نبع الرعيان أولوية لدى مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين المياه لقرى قضاء عاليه.

وكان شهيب قد بارك في تغريدة “لأبناء المنطقة موافقة مجلس إدارة كهرباء لبنان شراء المطلوب لتأهيل معمل الناعمة وإعادة تشغيله من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الطاقة عبر غاز الميثان.. المتابعة الحثيثة والمواكبة اليومية لإعادة المطمر على السكة الصحيحة أثمرت أخيرا. الشكر لكل من ساهم في الوصول الى هذه النتيجة”.