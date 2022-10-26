الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 26 أكتوبر 2022 |
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كهرباء لبنان عن الأصوات المدوّية في معمل الزوق: إجراء تقني يحصل مراراً

منذ 42 دقيقة
كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

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صدر عن “مؤسسة كهرباء لبنان”، بيان، أشار الى ان “المؤسسة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التقنية والمالية والنقدية التي تواجهها، والتي يفرض عليها أن يكون هناك إنتاج طاقة بحدود الـ1000 ميغاوات على شبكة النقل لتأمين استقرار هذه الشبكة، تقوم بمحاولة ربط مجموعة واحدة جزئية في معمل الزوق الحراري بحدود 90 ميغاوات في ظروف تقنية صعبة جدا، وذلك لتأمين المرافق الأساسية بالدولة اللبنانية.

وبعد عدة محاولات لربط المجموعة الأولى عند الساعة 10,50 من مساء يوم أمس على الشبكة وأثناء بدء الصعود بالحمولة، حصل عطل على صبابات العنفة مما أدى إلى انقطاعها.

إن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع ضغط مفاجئ في المرجل وبالتالي إلى فتح صبابات الأمان Soupape de sûrete لتنفيس الضغط الزائد في المرجل مما يؤدي إلى صدور هذه الأصوات.

هذا الأمر هو طبيعي يمكن حصوله عند البدء بتدوير أي من المجموعات وصودف أن حصل ليلا مما أدى إلى سماعه بشكل مدو، وبالتالي إن مؤسسة كهرباء لبنان تطمئن المواطنين أن هذا إجراء تقني ويحصل مراراً ولا ينطوي إلى أي شيء من الخطورة من أي نوع كان”.

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