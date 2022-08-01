كهرباء لبنان: نراعي بصورة كاملة العدالة في التغذية بالتيار الكهربائي

نفت مؤسسة كهرباء لبنان “جملة وتفصيلا ما تداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، عن أن المؤسسة تخصص برنامج تقنين لبعض المناطق والمحظيين حيث يتم الاستفادة من تغذية إضافية بالتيار الكهربائي”.

واكدت في بيان أنها “تراعي بصورة كاملة العدالة في التغذية بالتيار الكهربائي على كل الأراضي اللبنانية، باستثناء كل من الخطوط التي تغذي المرافق الحيوية والإدارات الرسمية الأساسية في لبنان، والتي لا يمكن فصلها عن بعض الأحياء السكنية المحيطة بها لدواعٍ فنية بحتة، وباستثناء أيضًا كل من يستفيد من التغذية من محطتي التحويل الرئيسيتين في بعلبك والحرج الخارجتين عن سيطرة المؤسسة، علمًا أن المؤسسة قد أبلغت مرارًا جميع المراجع الأمنية والسلطات المعنية بشأن وضعية هاتين المحطتين (بعلبك والحرج)”.

وأملت مؤسسة كهرباء لبنان من الجميع “توخي الدقة بنقل أي خبر ونشر أي معلومة والعودة إلى المرجع الصالح للوصول إلى المعلومات الصحيحة، كما وإنه في حال امتلاك أي أحد لأي معطيات تشير إلى وجود بعض التجاوزات في هذا الخصوص، فتتمنى المؤسسة أن يتم إفادتها بها رسميًا، ليصار إلى إعطاء التوضيحات اللازمة وفق ما ورد أعلاه أو فتح تحقيق وإجراء اللازم بشأنها.