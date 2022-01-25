الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 25 يناير 2022 |
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كهرباء لبنان: نعمل لإصلاح الأعطال على كافة الأراضي اللبنانية

منذ 4 ساعات
مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

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أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان ما يلي:

“نتيجة للعاصفة الثلجية وموجات الصقيع المستمرة بالإضافة إلى تكون طبقات من الجليد منذ يوم الخميس الفائت، يصعب على الفرق الفنية القيام بأعمال الصيانة والتصليحات على شبكات التوتر المتوسط والمنخفض كما هو الحال تحديداً في غالبية المناطق الوسطى والجبلية المرتفعة، وعلى طول الساحل اللبناني. أضف إلى ذلك الأزمة المالية في البلاد، لا سيما عدم توافر العملات الأجنبية، مما يؤثر سلبا على قدرة شراء قطع الغيار الضرورية، الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في أعمال الصيانة.

بالإضافة إلى ما تقدم، تجدر الإشارة إلى حصول انقطاعات شاملة للتيار الكهربائي ناجمة عن عدم استقرار الشبكة بسبب محدودية القدرة الإنتاجية نتيجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد من جهة، والاعتداءات التي تحصل من قبل بعض الأشخاص على بعض محطات التحويل الرئيسية كما جرى مؤخرا في محطة عرمون الرئيسية من جهة أخرى.

وعليه، فإن مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد بأنها تعمل جاهدة لإصلاح الأعطال على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما الجبلية منها، من أجل إعادة الوضع إلى ما كان عليه وبحسب القدرات المتاحة في ظل الظروف الراهنة”.

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