كوبيتش: الهيكل اللبناني يهتزّ و القادة السياسيون ينتظرون بايدن

غرّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش عبر حسابه على تويتر قائلاً: الوضعان الاقتصادي والمالي إضافة الى النظام المصرفي حال من الفوضى، السلم الاجتماعي بدأ بالانهيار، الأحداث الأمنية باشرت الارتفاع، الهيكل اللبناني يهتزّ، أما القادة السياسيون فيبدو أنهم ينتظرون بايدن. لكن، هذا لبنان، وليس الولايات المتحدة.

The economy and financial, banking system is in shambles, social peace starts to crumble down, security incidents on the rise, the edifice of #Lebanon is shaking in its fundaments. And political leaders seem to wait for Biden. But this is Lebanon, not the USA.

