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كوبيتش: الهيكل اللبناني يهتزّ و القادة السياسيون ينتظرون بايدن

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2020 4:35 مساءً
يان كوبيتش

يان كوبيتش

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غرّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش عبر حسابه على تويتر قائلاً: الوضعان الاقتصادي والمالي إضافة الى النظام المصرفي حال من الفوضى، السلم الاجتماعي بدأ بالانهيار، الأحداث الأمنية باشرت الارتفاع، الهيكل اللبناني يهتزّ، أما القادة السياسيون فيبدو أنهم ينتظرون بايدن. لكن، هذا لبنان، وليس الولايات المتحدة.

 

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