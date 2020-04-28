كوبيش: الأحداث المأسوية في طرابلس إشارة تحذير

المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش
المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

إعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش أن الأحداث المأساوية في طرابلس، ترسل إشارة تحذير للقادة السياسيين، مؤكداً أنه هذا ليس الوقت المناسب لتبادل تصفية الحسابات.

 

وكتب عبر “تويتر”، “إن الأحداث المأساوية في طرابلس التي تواجه فيها المتظاهرون غير السلميين مع الجيش اللبناني والتي أدت إلى استشهاد متظاهر ووقوع إصابات من الطرفين، ترسل إشارة تحذير للقادة السياسيين في لبنان”.

أضاف، “هذا ليس الوقت المناسب لتبادل تصفية الحسابات أو الاعتداء على البنوك، بل إنها اللحظة التي يتعين فيها توفير الدعم الملموس للأغلبية المتزايدة من اليائسين والفقراء والجوعى من اللبنانيين في جميع أنحاء البلاد”.

 

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام
شاهد أيضاً

الحجار: حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية متوقفة على عتبة قصر بعبدا

الامن العام: توقيف 3 أشخاص لمخالفتهم قوانين الصرافة

بالصورة: تشييع جثمان الشهيد فواز السمان

أخطر شبكة لترويج المخدرات بقبضة الأمن في صيدا

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×