كورونا… فحوص الـPCR في كل من بدنايل وصور جاءت سلبية

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أكدت رئيسة قسم مختبر مستشفى بعلبك الحكومي نجوى ياغي، أن “نتائج فحوص PCR التي أجريت في مختبر المستشفى، والتي شملت 83 عينة، ضمن حملة وزارة الصحة العامة في بلدة بدنايل و3 عينات مختلفة، أتت جميعها سلبية”.

توازياً، أعلنت بلدية صور أن فحوص الـ pcr التي أجرتها على 300 شخص على مدى 5 أيام، بالتعاون مع الكتيبة الإيطالية في “اليونيفيل” وفريق المشرق الطبي، جاءت سلبية.

وتقوم وزارة الصحة خلال فترة التعبئة العامة إثر فيروس كورونا بمسح شامل لكافة المناطق اللبنانية لمعرفة مدى تفشي الفيروس على الأراضي اللبنانية.