“كورونا” في لبنان .. أكثر من 50 إصابة جديدة وهكذا توزعت على المناطق
نشرت وزارة الصَّحة العامة جدولاً بينت فيه كيف توزَّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية والمناطق اللبنانية والتي سُجلت اليوم الأحد، حيث بلغ عددها 51 حالة ( 19 من المقيمين و32 من الوافدين)، وهي على الشكل الآتي:
-الظريف (بيروت) 4 إصابات
-تلة الخياط (بيروت) 2 إصابة
-الأشرفية (بيروت) 2 إصابة
-المزرعة (بيروت) 1 إصابة
-الغبيري (بعبدا) 8 إصابات
– الجناح (بعبدا) 2 إصابة
-بئر حسن (بعبدا) 2 إصابات
-برجا (الشوف) 1 إصابة
-كيفون (عاليه) 2 إصابات
-وادي النحلة (طرابلس) 2 إصابات
-البداوي (طرابلس) 2 إصابات
-المينا (طرابلس) 2 إصابات
– حلبا (عكار) 1 إصابة
-الهرمل (الهرمل) 1 إصابة
-الهلالية (صيدا) 3 إصابات
– كوثرية الصياد (صيدا) 2 إصابات
-مجدليون (صيدا) 1 إصابة
– الصرفند (صيدا) 1 إصابة
-جويا (صور) 3 إصابات
– صور (صور) 2 إصابات
– قانا (صور) 1 إصابة
– طورا ( صور) 1 إصابة
-عرب صليم (النبطية) 2 إصابات
-عين إبل (بنت جبيل) 1 إصابة
-حاريص (بنت جبيل) 1 إصابة