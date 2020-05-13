كورونا في لبنان: وزارة الصحة تسجل 8 إصابات جديدة.. و مُصابٌ بالفيروس خالَط 75 شخصًا!

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الاجمالي للإصابات الى 878.

وأوضحت أن الاصابات الجديدة توزعت على الشكل التالي: 5 بين المقيمين، و3 بين الوافدين خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جهتهأعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” أنّه “تبيّن ان عدد المخالطين لحالة مجدلون بلغ 75 شخصًا”.

وأشار إلى أنّ “الفرق الصحية ستقوم بإجراء فحوصات الـ PCR لهم اليوم، مع الإلتزام التام بالحجر المزلي، وستقوم البلدية وفريق المتطوعين الصحيين في المحافظة بالإشراف على التزامهم وتقديم الدعم النفسي لهم، وان أي استهتار سيُعرّض المخالط للملاحقة القانونية”.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن خضر أنّه تم تسجيل اصابة جديدة بـ “كورونا” في بلدة مجدلون، ليرتفع عدد المصابين الجدد في الأيام القليلة الماضية الى خمسة اصابات في خمس بلدات مختلفة