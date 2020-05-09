كورونا يتسلل إلى صفوف الجيش اللبناني… إصابة 13 عنصراً من الشرطة العسكرية

وكأن كورونا أخذ استراحة بسيطة في لبنان ليعاود “نشاطه” اكثر من السابق، فتسلل الى صفوف الجيش اللبناني حيث أظهرت فحوص PCR التي اجريت لعدد من عناصر في الشرطة العسكرية في الساعات الأخيرة في مقر المحكمة العسكرية أن نتائج 13 منهم إيجابية.

وفي محاولة لكشف مصدر العدوى، تبين أن أحد عناصر الشرطة العسكرية عاد من مأذونيته إلى الخدمة من دون أن تظهر عليه أي عوارض للفيروس، وأثناء وجوده في مقر خدمته أبلغ أن والده أجرى فحص PCR وجاءت نتيجته ايجابية فتولى الجهاز الطبي العسكري إجراء فحوص للعديد الموجودين ليظهر ان 13 منهم نتيجتهم إيجابية، فاتخذ قرار بوضع الجميع في الحجر.

كما حضر فريق طبي من وزارة الصحة إلى مقر المحكمة العسكرية وقام بفحص pcr للموقوفين في النظارة التابعة للمحكمة العسكرية على أن تظهر النتائج في الساعات المقبلة.

ارتفاع ارقام الاصابات بفيروس كورونا في الايام الاخيرة يدق ناقوس الخطر، ويدعو للخوف من موجة ثانية للفيروس قد يصعب السيطرة عليها.