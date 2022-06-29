كورونا يتفشّى من جديد والإصابات تحلّق!

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سُجّلت حالة وفاة واحدة.

وفي وقت سابق، شدّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “فراس أبيض” على ضرورة “استكمال أخد جرعات لقاح “كورونا”، فمراكز اللقاح منتشرة في مختلف المناطق”.

واعتبر، في مؤتمر صحافي، تطرّق فيه الى الإجراءات التي تُتّخذ لمكافحة “كورونا” وجدري القرود والتهاب الكبد الفيروسي في لبنان، الى أنه لن يصار الى “إقفال البلد بسبب “كورونا”، والمسؤولية تقع على عاتق كلّ فرد، وطالما أنّ الوضع في المستشفيات تحت السيطرة فلن نلجأ الى خيار الإقفال، ولكنّ التوجه هو الى المزيد من التشدّد في الإجراءات الوقائية”.

وأضاف: “نتعامل مع متحوّر شديد وسريع الإنتقال وعلى من يُصاب أو من يشكّ في إصابته بـ”كورونا” أن يعزُل نفسه”.