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كورونا يقفل مساجد بعلبك ونقابة المحامين

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 3:28 مساءً
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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اصدر رئيس دائرة اوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي، قراراً قضى باستمرار “إقفال مساجد محافظة بعلبك الهرمل لصلاة الجمعة والجماعة حتى إشعار آخر، مع الحرص على رفع الأذان في المواقيت المحددة”.

واكد “إقفال قاعات المساجد والمراكز التابعة للأوقاف، والإعتذار عن إقامة الدورات القرآنية، والمناسبات الإجتماعية فيها”.

وشدد الرفاعي على ائمة المساجد والخطباء والمؤذنين وخدام المساجد والمصلين”الالتزام التام بتنفيذ مضمون هذا القرار”.

كذلك، اعلنت امانة سر نقابة المحامين في بيروت، إقفال ابواب دار النقابة اليوم وغداً للتعقيم.

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