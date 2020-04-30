مستشفى رفيق الحريري: 129 حالة شفاء تام وإصابتان جديدتان بـ”كورونا”

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 وجاء فيه:

“أجرى المستشفى 178 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة حالتين ايجابيتين وباقي الفحوصات سلبية.

وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 5 إصابات. تم استقبال 7 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 129 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي ظهراً بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم من بين المقيمين، في حين سجلت 4 إصابات في عداد الوافدين إلى لبنان في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 725، من دون أن تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان شنقيطي سابقاً أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية على زيادة القدرة لتوفير الفحوصات المخبرية والمعالجات اللازمة وخاصة للأطفال الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات الطبية.

وقالت، “إجمالا 80% من الحالات تكون متوسطة أي أن المرضى ليسوا بحاجة لمعالجة طبية في المستشفى”.

وأضافت، “في مستشفى رفيق الحريري تتم معاينة المرضى ولكن بلا شك ليس هناك أدوية أو لقاح حتى الآن في العالم”.

وأعلنت أن معظم الحالات تتركز في المدن وأكثرها حاليا في مدينة بيروت، والغالبية الأخرى موزعة بين شمال وجنوب لبنان.

وأردفت، “في البداية أكثر الحالات اكتشفت في منطقة الجنوب بعد ذلك انتقلت إلى الشمال، وتتركز الخدمات في بيروت ولكن نحن بصدد توسيع الخدمات بالتعاون مع الوزارة بحيث يتم تجهيز مستشفيات أخرى قادرة على تقديم الخدمة تماما مثل مستشفى رفيق الحريري”.