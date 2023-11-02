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كيربي: ننتظر كلمة نصر الله.. ولا مؤشر على استخدام "الحزب" لكامل قوته

منذ ساعة واحدة
جون كيربي

جون كيربي

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أكد جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي اليوم الخميس، أنّ “البيت الأبيض يشعر بالقلق من الهجمات التي يشنها حزب الله على القوات الإسرائيلية مع تبادل إطلاق النار وتصاعد أعمال العنف على الحدود اللبنانية، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن الحزب مستعد “للدخول بكامل قوته” في الصراع.

وقال كيربي في إفادة صحافية: “نحن، والإسرئيليون أيضًا، قلقون من الهجمات المستمرة على القوات الإسرائيلية في الشمال، لكنني أعتقد أننا لم نر بعد أي مؤشر محدد على أن حزب الله مستعد للدخول بكامل قوته” في الصراع.

وأضاف كيربي: “سننتظر ما سيقوله الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله غدًا، ورسالتنا له ولأيّ طرف آخر بأنّ عليه ألا يُوسّع الصراع”.

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