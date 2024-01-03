كيف استُهدف صالح العاروري؟

أفادت معلومات بأنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت نائب رئيس المكتب السياسيّ في حركة “حماس” صالح العاروري، بصاروخ مباشر، عند خروجه من مكان الاجتماع، في بناية على أوتوستراد هادي نصر الله وعند ركوبه السيارة.

كما أشارت المعلومات لصحيفة “نداء الوطن” أنّ مكتبه، الذي غادره استُهدف بصاروخ أو صاروخين.

يشار إلى أنّ حركة “حماس” أعلنت أمس الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس الحركة صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، وذلك إثر الانفجار الذي دوّى في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد نعى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الشيخ صالح العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس الحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقادة، القسامي سمير فندي – أبو عامر، والقسامي عزام الأقرع – أبو عمار، والشهيد محمود زكي شاهين، والشهيد محمد بشاشة، والشهيد محمد الريس، والشهيد أحمد حمود.