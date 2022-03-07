كيف افتتح الدولار الأسود الأسبوع؟

افتتح دولار السوق السوداء اليوم الإثنين الأسبوع مسجلاً استقراراً ملحوظاً، إذ تراوح ما بين الـ20675 ليرة لبنانية للشراء و20625 ليرة لبنانية للبيع.

في هذا المجال، أعلن حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة في بيان سابقاً ان المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر آذار 2022 قابل للتجديد.

وأكّد سلامة، أنّ التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمرّ مع المصارف من دون سقف محدّد على سعر منصة “Sayrafa”.

وكانت وكالة التصنيف الدوليّة “موديز” قد أعلنت سابقاً أنّ ‏‏“قرار مصرف لبنان الأخير، القاضي ببيع الدولار الطازج ‏على سعر منصة صيرفة، لن يحقّق استقراراً طويل الأمد في ‏سعر الصرف، ولن يغيّر كثيراً في مستويات التضخّم، وذلك ‏في ظلّ غياب اتفّاق تمويل مع صندوق النقد الدولي مشروط ‏بإعادة هيكلة شاملة للدين”.‏

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات ‏الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين ‏بالدولار الأمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، وخلال ‏هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها.‏