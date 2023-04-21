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كيف افتتح "الدولار الأسود" صباح العيد؟

منذ 6 دقائق
الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 96300 و96600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما ترواح مساء أمس ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة ألا علاقة لسعر صرف الدّولار بالأعياد، وكلّ ما يُحكى في هذا الإطار يُعتبر من الفبركات، مشدّدًا على أنّ استقرار الدّولار أمر جيّد، وأضاف: “فيكن تعيّدوا على رواق”.

كما أشار، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “الوضع كلّه مُرتبط بالإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهوريّة”، مُعتبرًا أنّ “القرارات التي تُتّخذ اليوم هي ترقيع ولا قيمة لها على المدى الطّويل، ويجب العمل على حلول طويلة الأمد”.

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