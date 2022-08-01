كيف افتتح دولار السوق السوداء الأسبوع؟

يستمر سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالارتفاع، اذ تخطى يوم أمس عتبة الـ 30 ألف.

وقد سجّل الدولار الأسود صباح اليوم الإثنين الواقع في ١-٨-٢٠٢٢ 30050 ليرة لبنانية للشراء و30000 ليرة لبنانية للبيع.

وبعد إضرابٍ استمرّ لأيام عديدة متواصلة خلال الأسبوع الماضي بسبب المداهمة التي نفذتها القاضية غادة عون للبنك المركزي، استأنف موظفو مصرف لبنان، نشاطهم كالمُعتاد، ومن المنتظر إصدار تسعيرة جديدة لمنصة “صيرفة”.

وعلى صعيد أزمة الخبز الخانقة، أقرّ مجلس النواب الثلاثاء 26/7/2022 اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.

ويتهافت اللبنانيون يومياً على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها، ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحياناً تدخلاً أمنياً.

ولكن أزمة الخبز إلى حلحلة بعدما وزعت وزارة الاقتصاد القمح بالتوازي على كافة المناطق اللبنانية.