كيف افتتح دولار السوق السوداء الأسبوع؟

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين 34500 ليرة مبيع و34400 ليرة شراء.

على صعيدٍ آخر، أعلنت وزارة المال، في بيانٍ لها، الخميس، أنها أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بالرواتب للعاملين في القطاع العام، وأحالتها على مصرف لبنان، على أن تحيل، صباح غد الجمعة، المساعدات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين، وبالتالي سيصبح بإمكان العاملين والمتقاعدين كافة قبض مخصصاتهم تلك اعتباراً من الـ48 ساعة المقبلة، كل من مصرفه.

وشهد القطاع العام في لبنان شللاً كاملاً لأشهر نتيجة إضراب الموظفين والعاملين فيه الذين طالبوا بتصحيح رواتبهم لتتلاءم مع الواقع الحالي اقتصادياً، بعدما باتت غالبية الخدمات تحتسب وفق الدولار على أسعار منصة “صيرفة” العائدة لمصرف لبنان، أو سعر السوق السوداء، عدا عن الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد الأساسية وما انسحب على قطاعات الصحة والطبابة والتعليم، فيما لا تزال الرواتب تحتسب على سعر الصرف الرسمي 1507 ل.ل.