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كيف افتتح "دولار" السوق السوداء صباح اليوم؟

منذ 40 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، 97000 ليرة للمبيع و97200 ليرة للشراء.

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة ألا علاقة لسعر صرف الدّولار بالأعياد، وكلّ ما يُحكى في هذا الإطار يُعتبر من الفبركات، مشدّدًا على أنّ استقرار الدّولار أمر جيّد، وأضاف: “فيكن تعيّدوا على رواق”.

كما أشار، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “الوضع كلّه مُرتبط بالإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهوريّة”، مُعتبرًا أنّ “القرارات التي تُتّخذ اليوم هي ترقيع ولا قيمة لها على المدى الطّويل، ويجب العمل على حلول طويلة الأمد”.

 

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