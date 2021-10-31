كيف افتتح دولار السوق السوداء على وقع الأزمة مع دول الخليج

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 20950 و21050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكانت تراوحت تسعيرة صرف الدولار أمس السبت في السوق السوداء ما بين 20300 و20350 ليرة للدولار الواحد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويشهد لبنان أزمة دبلوماسية مع دول الخليج على خلفية تصريحات مسيئة أطلقها وزير الإعلام جورج قرداحي خلال مشاركته في إحدى البرامج، الأمر الذي دفع لسحب كل من سفير السعودية والكويت والإمارات من لبنان وطرد السفراء اللبنانيين من البلاد المذكورة.